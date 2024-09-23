Barcelona'nın Kalecisi Ter Stegen’den Sezona Erken Veda

Barcelona’nın yıldız kalecisi Ter Stegen’in, Villarreal müsabakasında sağ dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapadığı açıklandı.

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Barcelona'nın Kalecisi Ter Stegen’den Sezona Erken Veda

Barcelona'nın Villarreal ile oynadığı deplasman müsabakasında sakatlık yaşayan Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'in sağ diz patellar tendonunda kopma meydana geldiği duyuruldu.

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 5-1'lik net bir skorla mağlup etti ancak sevinçleri yarım kaldı. Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen, mücadelenin 44. dakikasında Villarreal'in kullandığı köşe vuruşu sonrasında sakatlanarak yerini Inaki Pena'ya bıraktı. Barcelona, Alman kalecinin sağ diz patellar tendonunda kopma meydana geldiğini duyurdu. Ter Stegen, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Barcelona'nın Kalecisi Ter Stegen’den Sezona Erken Veda - Resim : 1

32 yaşındaki file bekçisi, Barcelona formasıyla 11. sezonunda 6'si İspanya La Liga, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 maçta forma giydi. ter Stegen'in yaşadığı sakatlık sonrası sezonun geri kalanında yarım sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen İspanyol kaleci İnaki Pena'nın forma giymesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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