Türkiye Ragbi Federasyonu'nda Başkan Belli Oldu

İki adayın yarıştığı Türkiye Ragbi Federasyonu 5'inci Olağan Genel Kurulu ve 5'inci Mali Genel Kurulu Ankara’da yapıldı.

Mevcut başkan Nahit Şahin ve Murat Pazan başkanlık için yarıştı. 218 delegenin oy kullandığı seçimde Nahit Şahin 128, Murat Pazan 89 oy alırken bir oyda geçersiz sayıldı. 218 delegenin oy kullandığı genel kurulda Nihat Şahin, 128 oy alarak yeniden Ragbi Federasyonu başkanı seçildi.

Yeniden Türkiye Ragbi Federasyonu başkanı seçilen Nahit Şahin’in yönetiminde Şefik Aygöl, Osman Yurt, Tuncay Gündüz, Sercan İlker Ertan, Hüseyin Kuriş, Selçuk Görgülü, Emir Can Kefeli, Yavuz Kaan Akın ve Hamza Taş yer aldı.

Kaynak: DHA