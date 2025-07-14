Balıkesirspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak ile İmzalar Atıldı

Balıkesirspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı.

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Balıkesirspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak ile İmzalar Atıldı
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TFF 3. Lig 4 Grup ekibi Balıkesirspor, Teknik Direktör Cem Kavçak ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.

Balıkesirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yönetim kurulu kararıyla Teknik Direktör Cem Kavçak ile 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Cem Kavçak ve ekibine Balıkesirspor’umuzda başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İHA

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