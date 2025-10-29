Bahis Skandalında Bomba İddia! VAR Odasındaki Hakemler de mi Dahil?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 152 hakemin bahis skandalına karıştığını açıklamasının ardından yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, bazı hakemler görev aldıkları maçlarda “VAR’a gidilecek mi?” sorusu üzerinden bahis oynadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla, 152 hakemin bahis skandalına karıştığı ortaya çıktı. Disiplin süreci kapsamında adı geçen hakemler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Ancak olayın yankıları sürerken, futbol camiasını sarsan dosyadan çok daha çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Yeni ortaya atılan iddialara göre, bahis skandalının yalnızca saha içiyle sınırlı kalmadığı, VAR odasında görev yapan hakemlerin de bazı maçlar için bahis oynadığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında, özellikle “Hakem VAR’a gider mi?” şeklindeki bahis seçeneklerinin yurt içi ve yurt dışındaki sitelerde yer aldığı belirlendi.

İddialar, bazı hakemlerin görev aldıkları karşılaşmalarla ilgili olarak hem yasal hem de yasa dışı bahis sitelerinde işlem yaptığı yönünde.

Bu durumun doğrulanması halinde, Türk futbol tarihinin en kapsamlı disiplin soruşturmalarından biri gündeme gelecek. TFF’nin soruşturmayı derinleştirdiği, elde edilen verilerin incelenmesinin ardından yeni isimlerin de dosyaya eklenebileceği belirtiliyor.

