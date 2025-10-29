Bahis Skandalında Bomba İddia! VAR Odasındaki Hakemler de mi Dahil?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla, 152 hakemin bahis skandalına karıştığı ortaya çıktı. Disiplin süreci kapsamında adı geçen hakemler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Ancak olayın yankıları sürerken, futbol camiasını sarsan dosyadan çok daha çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

VAR ODASI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni ortaya atılan iddialara göre, bahis skandalının yalnızca saha içiyle sınırlı kalmadığı, VAR odasında görev yapan hakemlerin de bazı maçlar için bahis oynadığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında, özellikle “Hakem VAR’a gider mi?” şeklindeki bahis seçeneklerinin yurt içi ve yurt dışındaki sitelerde yer aldığı belirlendi.

HAKEMLER KENDİ MAÇLARINA MI BAHİS YAPTI?

İddialar, bazı hakemlerin görev aldıkları karşılaşmalarla ilgili olarak hem yasal hem de yasa dışı bahis sitelerinde işlem yaptığı yönünde.

Bu durumun doğrulanması halinde, Türk futbol tarihinin en kapsamlı disiplin soruşturmalarından biri gündeme gelecek. TFF’nin soruşturmayı derinleştirdiği, elde edilen verilerin incelenmesinin ardından yeni isimlerin de dosyaya eklenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi