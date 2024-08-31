Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz Yıldırım; Mourinho ile Poz Verdi, Tadic ile Seramoniye Çıktı

Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya 3 puanla girdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko'dan geldi.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın 11 yaşındaki kızı Yaz Yıldırım, Alanyaspor maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolcular Fred, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Dzeko ile fotoğraf çektirdi. Yıldırım, daha sonra Tadic ile birlikte maç öncesi seramoniye de çıktı.