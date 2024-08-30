Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku! Yıldız Oyuncu Oyuna Devam Edemedi

Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 10'a yükselten Fenerbahçe'nin Ganalı yıldız stoperi Djiku, 59. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku! Yıldız Oyuncu Oyuna Devam Edemedi

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Mücadeleye 11'de başlayan Alexander Djiku, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası ayağında ağrı hisseden Djiku, 59. dakikada kendini yere bıraktı.

Ganalı futbolcunun yerine 61. dakikada Rodrigo Becao girdi.

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