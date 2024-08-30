Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında Mahmut Bozteke'den Altın Madalya!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekvandocumuz Mahmut Bozteke, K44 63kg finalinde Moğolistan'dan Ganbatyn Bolor-Erdene'yi altın rauntta mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para taekwondocumuz Mahmut Bozteke, erkekler K44 63kg finalinde sahadan galibiyetle ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.