Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında Mahmut Bozteke'den Altın Madalya!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekvandocumuz Mahmut Bozteke, Moğolistanlı rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekvandocumuz Mahmut Bozteke, K44 63kg finalinde Moğolistan'dan Ganbatyn Bolor-Erdene'yi altın rauntta mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para taekwondocumuz Mahmut Bozteke, erkekler K44 63kg finalinde sahadan galibiyetle ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.
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