Aziz Yıldırım'dan zehir zemberek sözler: Söyleyen de söyleten de şerefsizdir

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olan tarihi kongre öncesi Sözcü TV'de Ercan Taner'in konuğu oldu.

Seçim öncesi son kez canlı yayında açıklamalarda bulunan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yarınki kongrenin Fenerbahçe camiasına, Türk sporuna hayırlı olmasını diliyoruz. Kavga dövüş olmadan, herkesin birbirine sarılarak bir kongre geçirmesini istiyoruz. Bu yolda hepimiz birbirimize samimi davranarak yürümeliyiz. Fenerbahçe çok büyük kulüptür. Seçilen başkanın arkasına alacağı güçle başaramayacağı bir şey yok.

"FENERBAHÇE'YE HERKES BAŞKAN OLABİLİR AMA LİDER OLAMAZ"

Fenerbahçe'ye lider lazım. Herkes başkan olabilir ama lider olamaz. Fenerbahçeli futbolcular Trabzon'da mücadele ederek saha içerisinde netice aldı ancak olay başka yere çekildi. Ben başkan olsaydım, yaşanan olaylardan sonra camia kenetlenmiş şekilde Süper Kupa'yı bekliyordu ve o maça çıkardım. Ama siz bunların neticesinde U19 oyuncularını götürdünüz. Fenerbahçe formasının içerisinde kimse olmasın yine kazanmaya oynar. Ben A takımla giderdim ve maçı kazandıktan sonra Olympiakos'u falan yıkardık.

Türkiye Kupası'na TFF ceza vermezse gelecek yıl katılır. Bu kupa büyük takımlar için yanlış statüde oynan maçlar. Orada yaptığınız masraflar, gelirlerin çok üzerinde... Bunu kulüpler, TFF ve yayıncı kuruluş oturup çözüm üretmesi lazım. Ben geçmişte hep Türkiye Kupası'na karşıydım nedeni de bu ekonomik durumdu.

Ben aslında 1 milyar borç yaptım, az söylüyorlar (Gülerek) Fenerbahçe, bankalar birliğiyle 330 milyon dolarlık anlaşma yaptılar. Hani ben 600 milyon borç yapmıştım. Bankalar birliği Ali Koç nedeniyle özel bankadan alınan 50 milyonu kabul etmediler. Fenerbahçe'nin şu anda 4 milyar TL borcu var. Bu parayı 32 liraya bölerseniz 110 milyon dolar yapar. Kimse bir şey ödedi mi, hayır! Kur yükseldiği için borç düştü. Bankalar birliğine 110 milyon dolar ödediğiniz zaman ortada borç yok.

Fenerbahçe'nin mal varlığını topladığınızda 600 milyon dolar ediyor. Ben hepsinin listesini çıkarıp değerlerini söyledim. Toplanın karar alıp satışa çıkarın ben alayım dedim ama adım atmadılar.

"MOURINHO İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Haberleri yoktu ben anlaştığımda ama sağda solda farklı konuşuyorlar. Mourinho geldi artık ben konuşmak istemiyorum. Ben ne zaman Mourinho'nun ismini verdim onlar da konuşmaya başladılar.

Branco, biz seçilirsek devam etmek istemeyebilir. B planımız var. Ama ondan önce Branco ile sözleşme uzatmayacakları şimdi değere bindi. Başkan seçilirsem Mourinho ile de konuşuruz.

"MOURINHO'NUN İSTEDİĞİ OYUNCULARI ALACAĞIZ"

Jose Mourinho'nun istediği oyuncuları alacağız. Hepsini olmasa da 3-4 tanesini alacağız. Biz de kadroyu görüyoruz. 20 yıl başkanlık yaptık, biz de anlıyoruz. Ama birkaç mevkiye transfer yapmamız şart.

"ARDA GÜLER REAL MADRİD'DE KALIP OLMALI"

Ben Arda Güler'i almam. Arda Güler, Real Madrid'de yıldız olmalı. Fedakarlık yapsa dahi gelmemeli. Real Madrid'de yıldız olmalı, adını tarihe yazdırmalı. Onun için orada olmak daha faydalı. Tabi ki gelirse başımızın üzerinde yeri var. Real Madrid kiralık göndermek isterse tabi ki isteriz. Başka takımlara gideceğine bize gelsin.

"BAZI HAKEMLER KAŞAR OLMUŞ"

Bazı hakemler yeteneksiz. Sahada olanları görmüyor. Görmek ayrı bir yetenek. Bazı hakemler 'kaşar' olmuş. Bazı şeyleri organize ediyorlar. 1999-2000 yıllarında İzmir çetesi vardı. Hakemlik babadan oğula olmalı. Akademi kurulmalı. Bunları eğitmek lazım. Okulda oturtup bırakmamak lazım. Yurt dışına gidip maç izlemeleri lazım. Hakemler zeki olmalı. Futboldan anlayanların hakem olması lazım

"GALATASARAY'DAN DOST OLMAZ"

Ezeli rakipler Fenerbahçe'ye saygılı olacak. Ali Bey'e ettikleri laflar hoş mu? Fenerbahçe hepsinden büyük bir kere. 3 Temmuz onların başına gelseydi daha farklı olurduk. Biz Atatürk ve Cumhuriyet'i savunan kamusal gücüz. Saygı göstermezlerse kavga ederiz. Sert kavga ederiz, yumuşak kavga olmaz. Galatasaray'dan dost olmaz!

Birinci olay; Revivo'yu bırakacağız o dönem devre arasında... O dönem Galatasaray başkanını aradım. Biz Revivo'yu bırakacağız, size geleceği söyleniyor. Biz de ona göre adım atacağız. "Bizim Revivo ile bir adımımız yok" dedi. Sonra gitti Florya'da Revivo imzayı attı.

İkinci olay; Kadın basketbol takımında antrenörün sözleşmesi var. Bu adam gitmiş Galatasaray'ın antrenmanını izlemeye gitmiş ve anlaşma yapmış. Yöneticileri aradık, sorduk. Kabul etmediler. Sonra öğrendik ki olay doğru. Bunu görevden alıp tesislerde alt katta oda verdik, 9-18 saatleri arasında mesai yaptırdık. Yeni hoca getirdik ve takımı şampiyon yaptı. Bunlardan dolayı Galatasaray ile dost olmaz."

"BUNU SÖYLEYEN DE SÖYLETEN DE ŞEREFSİZDİR"

İsmail Kartal'ı 2014 yılında antrenör yaptım. Yoksa Fenerbahçe antrenörlüğünü görebilir miydi? Galatasaray'ı deplasmanda yenip çıkışa geçeceğiz dedim. Biz Fenerbahçe'nin Galatasaray maçında yenilmesini istemişiz. Bunu söyleyen de söyleten de şerefsizdir."