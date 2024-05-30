Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk resti: İlk sene şampiyon yapamazsam...

Fenerbahçe'de başkan adayı olan Aziz Yıldırım, seçim öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, başkan olması halinde ilk sezonda şampiyon olamadıkları durumda, olağanüstü kongreye gideceğini ifade etti.

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Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk resti: İlk sene şampiyon yapamazsam...

Fenerbahçe'de Seçim tarihi yaklaşıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım, üyelerle biraraya geldi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldırım başkan olması halinde ilk sezonunda şampiyon olamazlarsa olağanüstü kongreye gideceğini belirtti.

AZİZ YILDIRIM'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ: EĞER İLK SENE ŞAMPİYON YAPAMAZSAM...

Aziz Yıldırım açıklamasında; "Karşı taraf cuma gününe kadar hoca ve 2 oyuncu açıklamaya çalışıyor. Gördünüz mü Aziz Yıldırım ne büyük adammış? Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim. Size söz veriyorum." dedi.

Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetimine Mourinho üzerinden eleştirilerde bulunarak; "Bunlar, menajerlerine Mourinho’ya gidip ‘Aziz Yıldırım enkaz bıraktı’ dedirtmişler. Konuşuyorduk… Adamın önünde tesisler açıktı, sordum ‘Bunları kim yaptı biliyor musun?’ dedim. Ben onunla neden televizyona çıkayım? Ne var, ne konuşacağız? Ben sizinle çıkarım siz haddinizi bilirsiniz, ben haddimi bilirim. Öyle bir şey olabilir mi?" sözlerini sarfetti.

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