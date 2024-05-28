Aziz Yıldırım, Ali Koç'a cevap verip duyurdu: Bu hafta sonu Mourinho’yu buraya getireceğim

Fenerbahçe Başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

Mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kendisi için söylediği "Kelimeleri dikkatli seçmeye çalışıyorum. Aziz Başkanın, örgüt lideri ile ilgili daha çelişkili açıklamaları da var 2013'ten sonra. Benim çizgim aynı, yanlış olur, doğru olur, benim çizgim aynı” sözlerine yanıt veren Yıldırım, şunları söyledi:

"Şimdi benim FETÖ'cü olduğumu ima ediyorlar. Benden FETÖ'cü çıkmaz. Benden Atatürkçü, ülkesini seven, laik bir Fenerbahçeli olur başka bir şey olmaz. Benim hakkımda böyle söylemlerde bulunup kızdırmaya çalışıyorlar. Ama biz işimize bakacağız. Yapmamız gereken çok iş var."

Yıldırım ayrıca şunları söyledi:

‘LONDRA'YA GİDECEĞİM VE MOURİNHO’YU BURAYA GETİRECEĞİM’

"Bu hafta sonu Londra'ya gideceğim ve Mourinho’yu buraya getireceğim. Para sorunumuz yok. Jose Mourinho kimi isterse alacağız.

'ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Tarih ikincileri yazmaz, şampiyonları yazar! Onun için şampiyon olacağız ve tarih bizi yazacak. İkinciler söylenir ama geçer gider.

‘BUNUN BEDELİNİ ÇOK KÖTÜ ÖDETİRİZ’

Galatasaray camiası bizim başkanımıza küfürlü konuşuyor. Bunun bedelini çok kötü ödetiriz, haberleri olsun."

Kaynak: Gerçek Gündem