Altay için karar günü

İzmir ekibi Altay'da, şirketleşme konusu için yarın olağanüstü genel kurul toplanacak.

Altay için karar günü

Trendyol 1. Lig’i 10 puanla 17. sırada tamamlayarak TFF 2. Lig’e düşen Altay, şirketleşme için yarın olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.

İzmir Atatürk Stadyumu’ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda saatler 18.30'da başlayacak kongrede kulüp üyeleri, yönetimin şirketleşme yetkisi alıp almayacağına oy birliğiyle karar verecek.

Şirketleşme için oy sayısının fazla çıkması halinde bu kararının geçerli olması için kulüp üye sayısının 4'te 3'ünün genel kurulda hazır bulunması gerekecek.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Altay'da 1291 olan üye sayısı 624'e düşürülmüştü.

468 DELEGE GEREKİYOR

İzmir Atatürk Stadyumu’ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda yarın 468 delegenin bulunması halinde kongre geçerli sayılacak. Çoğunluğun onay vermesi halinde ise futbol şubesinin yarışmacı hakları bu ay içinde kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devredilecek. Daha sonra ise siyah-beyazlılar yatırımcı arayışlarına başlayacak.

Kaynak: İHA

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