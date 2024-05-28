Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi: Mourinho kararını ne zaman vereceğini açıkladı

Süper Lig devlerinin gündeminde Jose Mourinho, geleceğine ilişkin kararı ne zaman vereceğini açıkladı. Mourinho Türk takımlarının tekliflerini doğruladı.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi: Mourinho kararını ne zaman vereceğini açıkladı

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın seçim vaatleri arasında yer alan, daha sonra Beşiktaş ile de görüşmelerde bulunduğu Jose Mourinho, geleceğine ilişkin konuştu.

Mourinho kendisine gelen tekliflere ilişkin, “Mourinho, "Türk kulüpleri, Avrupa ve Suudi Arabistan... Bir karar vermem gerekiyor” diye konuştu.

Romanya'nın Antena 3 CNN kanalına konuşan Mourinho kendisine yalnızca Türk kulüplerinin teklifte bulunmadığına dikkat çekerek, “Bir karar vermem gerekiyor” dedi.
Mourinho'nun konuya açıklamaları şöyle:

"Şu ana kadar sadece insanları dinledim ve herkesle görüştüm, çünkü bu bir saygı meselesi. Türk kulüpleri, Avrupa ve Suudi Arabistan... Her şeyi masaya yatırmam gerekiyor. Önümüzdeki iki hafta içinde bir karar vereceğim."

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