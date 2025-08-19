'Aslan'dan Astronomik Beklenti, Barış Alper Dünden Razı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ederken, takımda ayrılıkların da yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz’ın da astronomik bir teklif gelmesi halinde gönderilebileceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan ekibi NEOM’un 15 milyon eurodan açtığı pazarlık sürecinde 35 milyon eurolar konuşulurken, sarı-kırmızılıların beklentisinin çok daha büyük olduğu kaydedildi. Barış Alper’in de takımların anlaşması durumunda Suudi Arabistan ekibinde forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Türkiye gazetesinin aktardığı habere göre, Galatasaray, Keçiörengücü’nün yüzde 20’lik payını da NEOM’un ödemesini isterken, 50 milyon euroluk bonservis beklentisini de 60 milyona çıkardığı iddia edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi