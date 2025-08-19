'Aslan'dan Astronomik Beklenti, Barış Alper Dünden Razı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan astronomik bir bonservis bedeli beklentisi varken, NEOM'dan 60 milyon euro isteneceği bildirildi. Barış Alper'in de kulüplerin anlaşması durumunda Suudi Arabistan'ın yolunu tutmaya razı olduğu öğrenildi.

'Aslan'dan Astronomik Beklenti, Barış Alper Dünden Razı
Galatasaray’da kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ederken, takımda ayrılıkların da yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz’ın da astronomik bir teklif gelmesi halinde gönderilebileceği belirtiliyor.

'Aslan'dan Astronomik Beklenti, Barış Alper Dünden Razı - Resim : 1

Suudi Arabistan ekibi NEOM’un 15 milyon eurodan açtığı pazarlık sürecinde 35 milyon eurolar konuşulurken, sarı-kırmızılıların beklentisinin çok daha büyük olduğu kaydedildi. Barış Alper’in de takımların anlaşması durumunda Suudi Arabistan ekibinde forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Türkiye gazetesinin aktardığı habere göre, Galatasaray, Keçiörengücü’nün yüzde 20’lik payını da NEOM’un ödemesini isterken, 50 milyon euroluk bonservis beklentisini de 60 milyona çıkardığı iddia edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Barış Alper Yılmaz Galatasaray
