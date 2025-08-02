'Aslan' PSG'nin Teklifini Geri Çevirdi

Galatasaray, PSG'nin kaleci Matvey Safonov'u önermesinin ardından hemen yanıt verdi. Sarı-kırmızılı ekip bir süre daha bekleme kararı aldı.

'Aslan' PSG'nin Teklifini Geri Çevirdi
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Süper Lig ekibi Galatasaray, Fernando Muslera’nın boşluğunu halen dolduramazken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fransız devi PSG, kaleci Matvey Safonov'u Galatasaray'a önerdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’da Donnarumma ve Ederson gibi isimlerin adı ön plana çıkarken, sarı-kırmızılı ekip PSG’nin Safonov önerisini şimdilik reddetti.

Galatasaray, kaleci pozisyonu için daha üst düzey isimlere yönelmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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