Fenerbahçe Kerem İçin Çıldırdı, İtalyan Gazeteci Detayları Anlattı

Fenerbahçe Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Konuya ilişkin detayları ise İtalyan gazeteci paylaştı.

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Fenerbahçe Kerem İçin Çıldırdı, İtalyan Gazeteci Detayları Anlattı
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Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürerken, eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Beşiktaş’ın da devrede olduğu öne sürülen Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe’nin harekete geçtiği belirtildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe’nin Kerem için devrede olduğunu yazdı. Romano konuya ilişkin paylaşımında, "Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede anlaşma sağlanamazsa farklı bir hedefe yönelecekler. Listede iki kanat oyuncusu daha var” ifadelerini kullandı.

Milli oyuncunun Türkiye’ye dönmek için 5 milyon euro maaş talep ettiği kaydedildi. Ancak Kerem Aktürkoğlu’nun geçmişte Galatasaray forması giymiş olması çok sayıda Fenerbahçe taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı.

Benfica’nın ise Kerem’den 20 milyon euro bonservis beklediği belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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