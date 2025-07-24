Kerem Aktürkoğlu Süper Lig Devine 'Evet' Dedi
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi. Yıldız oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı bildirildi.
Kaynak: Sözcü
Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren ve Benfica’dan Orkun Kökçü’yi kadrosuna katarak bombayı patlatan Beşiktaş, Portekiz ekibinden bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş’ın sol kanat transferi için Kerem Aktürkoğlu ile görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı iddia edilirken, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın da devreye gireceği öne sürüldü.
Sözcü’nün haberine göre Adalı'nın, Shakhtar Donetsk maçının ardından Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz’e giderek bizzat devreye gireceği iddia edildi.