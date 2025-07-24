Kerem Aktürkoğlu Süper Lig Devine 'Evet' Dedi

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi. Yıldız oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Kaynak: Sözcü

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş
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Kerem Aktürkoğlu Süper Lig Devine 'Evet' Dedi - Resim: 1

Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren ve Benfica’dan Orkun Kökçü’yi kadrosuna katarak bombayı patlatan Beşiktaş, Portekiz ekibinden bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Kerem Aktürkoğlu Süper Lig Devine 'Evet' Dedi - Resim: 2

Beşiktaş’ın sol kanat transferi için Kerem Aktürkoğlu ile görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı iddia edilirken, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın da devreye gireceği öne sürüldü.

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Kerem Aktürkoğlu Süper Lig Devine 'Evet' Dedi - Resim: 3

Sözcü’nün haberine göre Adalı'nın, Shakhtar Donetsk maçının ardından Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz’e giderek bizzat devreye gireceği iddia edildi.

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