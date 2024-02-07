Arjantin'de Fenerbahçe fırtınası

Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'ye benzer bir kulüp kuruldu.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e bağlı Necochea'da bir araya gelen bir grup futbolsever, Fenerbahçe’den ilham alarak “Fernebahce” ismiyle bir takım kurmaya karar verdi.

Necochea kentinde kurulan kulübün ismi ve formaları da Fenerbahçe'den ilham alınarak dizayn edildi.

Takım bu sene amatör ligden yerel lige geçiş yapmak istiyor.

Her oyuncunun farklı mesleği olduğu Fernebahce futbol takımı, düzenli antrenman yapıp çeşitli turnuvalarda mücadele ediyor.

Kaynak: AA