Fenerbahçe'de sürpriz isimle yollar ayrılıyor

Brezilya basınında yer alan habere göre; RB Bragantino, Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’yi kadrosuna katmaya üzere. Brezilyalı yıldız, Bragantino’ya kiralık olarak imza atacak. Kulüpler arasındaki sözleşmede 25 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonu da yer alıyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Haberin detayında Lincoln Henrique, RB Bragantino için sağlık kontrollerinden geçti. Bragantino, 25 yaşındaki futbolcunun transferini resmi olarak açıklamak için son bürokratik detayların tamamlanmasını bekliyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süre sahalardan uzak kalan Henrique, sarı-lacivertli ekip ile bu sezon 1 maça çıktı ve 1 gol 1 asit yaptı.