Arda'ya Bir Yıldız Takım Arkadaşı Daha: Trent Alexander-Arnold Resmen Real Madrid'de

Liverpool’dan ayrılan İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold, resmen Real Madrid'in oyuncusu oldu.

Arda'ya Bir Yıldız Takım Arkadaşı Daha: Trent Alexander-Arnold Resmen Real Madrid'de

Real Madrid, Liverpool’dan ayrılan İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'u resmen duyurdu. Yıldız oyuncu Arda Güler’in takım arkadaşı oldu.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2031'e kadar Real Madrid oyuncusu olacak.

Alexander-Arnold, haziran ve temmuz aylarında oynanacak Kulüpler Dünya Kupası'nda da Real Madrid formasıyla görev alacak.

Dünyanın aktif en iyi sağ bekleri arasında gösterilen Trent Alexander-Arnold, futbola başladığı kulüp olan Liverpool ile bir UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA

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