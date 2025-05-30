Arda'ya Bir Yıldız Takım Arkadaşı Daha: Trent Alexander-Arnold Resmen Real Madrid'de
Liverpool’dan ayrılan İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold, resmen Real Madrid'in oyuncusu oldu.
Real Madrid, Liverpool’dan ayrılan İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'u resmen duyurdu. Yıldız oyuncu Arda Güler’in takım arkadaşı oldu.
Kulübün sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2031'e kadar Real Madrid oyuncusu olacak.
Alexander-Arnold, haziran ve temmuz aylarında oynanacak Kulüpler Dünya Kupası'nda da Real Madrid formasıyla görev alacak.
Dünyanın aktif en iyi sağ bekleri arasında gösterilen Trent Alexander-Arnold, futbola başladığı kulüp olan Liverpool ile bir UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: AA