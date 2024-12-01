Arda Turan Suudi Arabistan Yolcusu

Futbola yön veren uluslararası çatı kuruluşlar FIFA ve UEFA başta olmak üzere birçok futbol kuruluşu temsilcisi ile üst düzey yöneticiler, futbolcular ve teknik adamların katılacağı Dünya Futbol Zirvesi, 2-3 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek. Etkinliğe, 2 binden fazla kişinin konuk olacağı öngörülüyor.

ARDA TURAN DA KONUŞMACILAR ARASINDA

İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da "Elit Futbolculuktan Teknik Direktörlüğe Geçiş: Uyum ve Liderlik Yolculuğu" adlı panelde konuşmacı olarak yer alacak.

GALATASARA MAÇININ ARDINDAN YOLA ÇIKACAK

Arda Turan’ın Galatasaray’a karşı oynayacakları mücadelenin ardından Suudi Arabistan’a gitmek için yola çıkması bekleniyor.

Galatasaray ve Eyüpspor mücadelesi 1 Aralık Pazar günü saat 19.00’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA