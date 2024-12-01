Beşiktaş'ta Kılıçlar Çekildi! Ahmet Nur Çebi Hasan Arat'a Ateş Püskürdü: Hesabını Verecek

Hareketli günlerin yaşandığı Beşiktaş’ta Hasan Arat özel sebeplerini gerekçe göstererek başkanlık görevini bıraktı. Siyah-beyazlı kulüpte yeni Başkan Hüseyin Yücel olurken son olarak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verildi.

Beşiktaş’ta son yaşanan gelişmeler tv100’ün ilgiyle izlenen programı Ersin Düzen ile Saha Dışı programında ele alındı. Siyah-beyazlı kulüpte Hasan Arat’tan önce başkanlık yapan Ahmet Nur Çebi, tv100’e özel açıklamalarda bulundu.

“TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN KÖTÜ BAŞKAN”

Ahmet Nuri Çebi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hasan Arat tarihin gördüğü en kötü başkandır. Bundan daha kötüsü bir daha gelmez. 3 gün önce, ‘Kalkışma var"’ demişti, sonra bırakıp gitti. Bence de bu bir kalkışmadır! Ama lider kimdir? Lider mücadele eder, kaçmaz. Hasan Arat lider miydi, olmadığını biz söylemiştik. İnanmadılar, şimdi herkes gördü.

“BEŞİKTAŞ’IN GELECEĞİNİ KARARTTI”

Bize görevdeyken trolleriyle bir sene saldırdı. ‘Başkan olacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım’ dedi. İnsanları itibarsızlaştırmaya çalıştı. Herkesi kandırdı. 11 ayda kulübü kaosa soktu. Beşiktaş'ın geleceğini karartıp istifa etti.

Biz kuruşun hesabını yaptık, borcu yarı yarıya indirdik. En zor zamanda şampiyon olduk. 11 sene Beşiktaş için elimden geleni yaptım. Ne benim ne yöneticilerimin boğazına Beşiktaş'ın bir kuruşu girmedi.

“SÖYLEDİKLERİNİN HESABINI 21 ARALIK'TA VERECEK”

Hasan Arat istifa etse de benimle ilgili söylediklerinin hesabını 21 Aralık'taki Divan Kurulu'nda verecek. Son sözümü orada söyleyeceğim.

“BAŞKANLIĞI DÜŞÜNMÜYORUM”

Bundan sonra Beşiktaş'ta başkanlığı düşünmüyorum. Ancak içimizde kulübe en çok kimin faydası olacaksa, kim liderlik yapacaksa, oturur konuşuruz ve destekleriz."

ÇEBİ YÖNETİMİ İBRA EDİLMEMİŞTİ

Beşiktaş'ta düzenlenen 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 01.06.2023 - 03.12.2023 tarihleri arasında görevde bulunan eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edilmezken, Hasan Arat ve yönetimi ise idari ve mali açıdan ibra edilmişti.

Çebi’nin genel kurula geldiği anlarda salonda gerginlik yükselmiş, Çebi’ye destek veren ve tepki gösteren taraftarlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada sandalyeler havada uçuşurken araya giren diğer kongre üyeleri çıkan kavgayı yatıştırmıştı.

Kaynak: tv100