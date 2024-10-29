Arda Güler'e İyi Haber! Eğer İddialar Doğruysa...

La Liga'nın 11.haftasında Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'ya 4-0 mağlup oldu ve ağır bir yenilgi aldı. Bu yenilgi sonrası taraftarlar çılgına döndü. Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de geleceği sıkıntıya girdi.

REAL MADRİD'E YENİ HOCA

Başkan Florentino Perez'in İtalyan çalıştırıcı ile yollarını ayırması beklenirken, İspanyol basınından yeni antrenör iddiası geldi. İspanyol basını, İtalyan çalıştırıcının yerine gelecek ismin ise Xabi Alonso olacağını öne sürdü.

Daha önce Real forması da giyen İspanyol çalıştırıcı, Madrid devinin teklifine olumlu yaklaşacağı ifade edildi.

ALONSO, ARDA'YI İSTEMİŞTİ

Alonso, Leverkusen'i geçen sezon Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştırmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bundesliga ekiplerinden Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Arda Güler'i transfer etmek istemişti. Ancak Real Madrid, bu transfere izin vermemişti.

Öte yandan Arda Güler'in bu sezon aldığı süre nedeniyle takımdan ayrılmayı düşüneceği ve İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın takımdan ayrılıp yerine Arda'nın transfer edileceği iddia edilmişti.

Kaynak: Sport