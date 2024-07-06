Arda Güler'den Bir Rekor Daha: Avrupa Şampiyonası Tarihine Geçti

A Milli Futbol Takımımızın yetenekli futbolcusu Arda Güler, 20 yaşın altındayken Avrupa Şampiyonası'nda iki asist yapmayı başaran dört oyuncudan biri oldu.

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Arda Güler'den Bir Rekor Daha: Avrupa Şampiyonası Tarihine Geçti

EURO 2024 çeyrek final maçında Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçın 35. dakikasında Türkiye golü buldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Hollanda savunması uzaklaştırmaya çalıştı.

Savunmadan dönen topu kontrol eden Arda Güler, ceza sahasının sağ tarafından arka direğe doğru ortasını gönderdi. Müsait durumdaki Samet Akaydın, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Turnuvadaki 2. asistini yapan Arda Güler ise adını tarihe yazdırdı.

Arda Güler 20 yaşın altındayken bir Avrupa Şampiyonası’nda iki asist yapmayı başaran sadece dört oyuncunun arasında girmeyi başardı.

Tarihte bunu başaran 4 isim şu şekilde:

Enzo Scifo (1984), Cristiano Ronaldo (2004), Lamine Yamal (2024), Arda Güler (2024).

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