Fenerbahçe'den Ayrıldı Bayern Münih'e Transfer Oluyor: Anlaştılar

Fenerbahçe Beko'da forma giyen ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan İsrailli basketbolcu Yam Madar'ın yeni takımı belli oluyor.

Geçtiğimiz hafta sarı-lacivertli ekipten ayrılan Madar, Alman ekibi Bayern Münih ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

GEÇEN SEZON FENERBAHÇE'DE OYNADI

Fenerbahçe'ye KK Partizan'dan transfer olan Yam Madar, geride kalan sezon sarı-lacivertli ekipte 4.6 sayı, 1.2 ribaunt ve 2.1 asist ile oynamıştı.

Öte yandan Yam Madar, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe ile Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

SARI-LACİVERTLİ KULÜPTEN AYRILMIŞTI

Yam Madar, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, konu ile ilgili, "Fenerbahçe Beko’nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Yam Madar ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Yam Madar’a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ADRESİ BAYERN MÜNİH

Sport5 sitesinde yer alan habere göre; Leandro Bolmaro ile yollarını ayıran Bavyera ekibinin, Yam Madar ile görüşmelere başladığı ve anlaşma sağladığı ifade edildi.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Haberin detayında, 23 yaşındaki oyun kurucuyu İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'in de istediği ancak başarılı oyuncunun Bayern Münih transferine sıcak baktığı ifade edildi.

Yam Madar ile Bayern Münih arasındaki transfer görüşmelerinin sürdüğü ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu kaydedildi.