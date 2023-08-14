Arda Güler ameliyat oldu: 1 ay sonra sahalara dönecek

Real Madrid'in ABD kampında dizinden sakatlık geçiren Arda Güler, bugün sağ dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Genç yıldızın milli takım arasından sonra sahalara dönebileceği kaydedildi.

Son Güncelleme:
Arda Güler ameliyat oldu: 1 ay sonra sahalara dönecek

Güler, sakatlığı dolayısıyla ABD'de düzenlenen kamptaki hazırlık maçlarında forma giyemeden İspanya'ya dönmüştü.

Real Madrid'in kampı tamamlayıp dönmesinin ardından 18 yaşındaki genç yıldız için ameliyat edilmesi kararı alındı.

The Athletic'e göre, ünlü doktor Manuel Leyes tarafından Madrid'de gerçekleştirilen operasyon başarılı sonuçlandı.

EN AZ 1 AY YOK

Fenerbahçe'den Madrid'e imza atan Güler, en az bir ay sahalardan uzak kalacak ve en iyi ihtimalle eylüldeki milli takım arasından sonra sahalara dönecek.

Madrid, La Liga sezonuna geçtiğimiz cumartesi, Athletic Bilbao karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başladıktan sonra bir sonraki maçını cumartesi Almeria karşısında oynayacak.

Etiketler
Arda Güler Real Madrid
Son Güncelleme:
Mehmet Aslantuğ'un son hali herkesi endişelendirdi. Apar topar boşanmıştı Mehmet Aslantuğ'un son hali herkesi endişelendirdi. Apar topar boşanmıştı
Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi
Kanal D sevilen dizisini bitirebilir. Seyircileri üzen reyting şoku! Veda yakın Kanal D sevilen dizisini bitirebilir. Seyircileri üzen reyting şoku! Veda yakın
Neymar da Suudi Arabistan yolcusu, Jorge Jesus'un öğrencisi olacak Neymar da Suudi Arabistan yolcusu, Jorge Jesus'un öğrencisi olacak
Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain'i KAP'a bildirdi Beşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi
Sivasspor ile Samsunspor, sezona 1 puan ile başladı Sivasspor ile Samsunspor, sezona 1 puan ile başladı
ÇOK OKUNANLAR
Ah ettikleri kişilerin hayatı değişiyor! Bu burçların ahını sakın almayın... Bu burçların ahını sakın almayın!
15 Ağustos'tan sonra mutluluktan uçacak burçlar belli oldu 15 Ağustos'tan sonra mutluluktan uçacak burçlar belli oldu
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ekim ayını işaret etti, en düşük emekli maaşını açıkladı Ekim ayını işaret etti, emekli maaşlarını açıkladı
Benzine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli olacak Benzine yeni zam geliyor
Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Çok sayıda kent için sağanak uyarısı!