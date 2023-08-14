Arda Güler ameliyat oldu: 1 ay sonra sahalara dönecek

Güler, sakatlığı dolayısıyla ABD'de düzenlenen kamptaki hazırlık maçlarında forma giyemeden İspanya'ya dönmüştü.

Real Madrid'in kampı tamamlayıp dönmesinin ardından 18 yaşındaki genç yıldız için ameliyat edilmesi kararı alındı.

The Athletic'e göre, ünlü doktor Manuel Leyes tarafından Madrid'de gerçekleştirilen operasyon başarılı sonuçlandı.

EN AZ 1 AY YOK

Fenerbahçe'den Madrid'e imza atan Güler, en az bir ay sahalardan uzak kalacak ve en iyi ihtimalle eylüldeki milli takım arasından sonra sahalara dönecek.

Madrid, La Liga sezonuna geçtiğimiz cumartesi, Athletic Bilbao karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başladıktan sonra bir sonraki maçını cumartesi Almeria karşısında oynayacak.