Neymar da Suudi Arabistan yolcusu, Jorge Jesus'un öğrencisi olacak

Arap Kulüpler Şampiyonası Finali'nde Cristiano Ronaldo'nun gollerine engel olamayan ve Al Nassr'a kaybeden Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, transferde gözünü kararttı.

Chelsea'den Kalidou Koulibaly'yi 23 milyon euro, Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'i 40 milyon euro, Wolverhampton'dan Ruben Neves'i 55 milyon euro ve Zenit'ten Malcom'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Suudi Arabistan devi, sansasyonel bir hamle yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Sezonun tamamlanmasıyla Fenerbahçe'den ayrılarak Arap Yarımadası'nın yolunu tutan Jorge Jesus, Neymar'ın yeni hocası oluyor. Al Hilal, Brezilyalı süperstarın transferi için PSG ile anlaşma sağladı.

80 MİLYON EURO BONSERVİS VERİLECEK

Al Hilal, transfer gündeminin en bomba hamlelerinden birisini yapmaya hazırlanırken PSG'ye 80 milyon euro bonservis ödemesi yapacak. Transferin, son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmen duyurulacağı aktarıldı.

2017 yazında Barcelona'dan 222 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Neymar, PSG'de geçirdiği 6 sezonda 173 maça çıktı ve 195 gole doğrudan katkı (118 gol-77 asist) sağladı.