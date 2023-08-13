Sivasspor ile Samsunspor, sezona 1 puan ile başladı

Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk haftasında Sivasspor ve Samsunspor karşılaştı.

Ev sahibi Sivasspor, Clinton N'Jie'nin 11. dakikada kaydettiği golle üstünlük golün bulurken devre bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısının büyük bir bölümü Sivasspor'un üstünlüğüyle geçilirken Samsunspor, 78'de Rick van Drongelen eşitliği sağladı.

Kalan bölümde başka gol olmazken mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve iki takımda yeni sezon 1 puanla başladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, Gaziantep FK ile karşılaşacak. Samsunspor ise Fenerbahçe'yi konuık edecek.