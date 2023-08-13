Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi

Ligin ilk haftasında oynayacağı maça hazırlanan Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığını atlatan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer alabilecek.

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Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi

Trendyol Süper Lig, dün çalan düdükle başladı. Futbolseverler, tuttukları takımların ilk maçlarını yakından takip ediyor.

KARA KARTAL'A CENK TOSUN MÜJDESİ

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.

Siyah-beyazlılara bu karşılaşma öncesi müjdeli bir haber geldi. Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Cenk Tosun, Karagümrük ile oynanacak maçın kadrosunda yer alabilecek.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele pazartesi günü saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

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