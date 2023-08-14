Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Alex Oxlade-Chamberlain'i KAP'a bildirdi. Chamberlain'in Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu.

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Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain'i KAP'a bildirdi

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yeni transferini KAP’a bildirdi.

Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır” İfadeleri kullanıldı.

KULÜPTEN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Alex-Oxlade Chamberlain ile son sezonu opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık mukavele yapılacak. 29 yaşındaki tecrübeli isim sezon başına 2 milyon 250 bin euro garanti ücret alacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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