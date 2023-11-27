Ankaragücü Başkanı'ndan Beşiktaş taraftarlarına çağrı

Başkent ekibinin başkanı, Siyah beyazlı taraftarlara çağrıda bulunarak, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçına davet etti.

Son Güncelleme:
Ankaragücü Başkanı'ndan Beşiktaş taraftarlarına çağrı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maçta siyah-beyazlı taraftarları stada davet etti.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, futbolu güzelleştiren en büyük etkenin taraftar olduğunu belirtti.

Birlik mesajı veren Koca şunları aktardı:

"Bu birliktelik, deplasman yasaklarının artık tekrarlanmamak üzere son bulması gerektiğinin en büyük göstergesidir. Bu sezon daha önce yasak uygulanan bazı müsabakalarda deplasman yasaklarının kalkmasını, ülke futbolumuzun gelişimi adına sevindirici buluyorum. Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan münferit olayların, hem iç sahada hem de deplasmanda artık yaşanmayacağına inancımız tüm kulüplerimiz açısından tam. Bu inançla, 3 Aralık'ta Ankara'da oynanacak karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz. Taraftarların takımlarına olan coşkulu ve tutkulu bağlılığını sonuna kadar göstereceği müsabakanın, ülke futbolunda deplasman yasaklarının artık yaşanmaması açısından da bir milat olacağına inanıyorum."

REKABET NEREYE DAYANIYOR?

Beşiktaş ve Ankaragücü arasındaki çekişme 1992-1993 sezonuna dayanıyor. O sene Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonluk için kıran kırana bir yarışa girmişti.

Ligin son maçında Galatasaray ile oynayan Ankaragücü, rakibine 8-0 yenildi.

Galatasaray, Beşiktaş ile 66 puanla aynı puanı paylaşsa da averajla şampiyon oldu.

8-0'lık maçın ardından Beşiktaş ve Ankaragücü arasında, büyük bir rekabet başladı ve bu rekabet hem saha içinde hem saha dışında devam etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Beşiktaş Ankaragücü
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Dilan ve Engin Polat açıklaması Fenerbahçe'den Dilan ve Engin Polat açıklaması
Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu! Bergen filmiyle ses getirmişti Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu! Bergen filmiyle ses getirmişti
Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata
Zorbay Küçük ve Arda Kardeşler'den yüzlerce tazminat davası: Kendilerine edilen küfürler gelir kapısı oldu TFF hakemlerinden yüzlerce tazminat davası: Kendilerine edilen küfürler gelir kapısı oldu
ÇOK OKUNANLAR
Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı
MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..." MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..."
Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
O toplantının ayrıntılarını Tayfun Kahraman anlattı: "Tansiyon yükseldi, Erdoğan odayı terk etti" O toplantının ayrıntılarını Tayfun Kahraman anlattı