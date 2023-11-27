Ankaragücü Başkanı'ndan Beşiktaş taraftarlarına çağrı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maçta siyah-beyazlı taraftarları stada davet etti.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, futbolu güzelleştiren en büyük etkenin taraftar olduğunu belirtti.

Birlik mesajı veren Koca şunları aktardı:

"Bu birliktelik, deplasman yasaklarının artık tekrarlanmamak üzere son bulması gerektiğinin en büyük göstergesidir. Bu sezon daha önce yasak uygulanan bazı müsabakalarda deplasman yasaklarının kalkmasını, ülke futbolumuzun gelişimi adına sevindirici buluyorum. Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan münferit olayların, hem iç sahada hem de deplasmanda artık yaşanmayacağına inancımız tüm kulüplerimiz açısından tam. Bu inançla, 3 Aralık'ta Ankara'da oynanacak karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz. Taraftarların takımlarına olan coşkulu ve tutkulu bağlılığını sonuna kadar göstereceği müsabakanın, ülke futbolunda deplasman yasaklarının artık yaşanmaması açısından da bir milat olacağına inanıyorum."

REKABET NEREYE DAYANIYOR?

Beşiktaş ve Ankaragücü arasındaki çekişme 1992-1993 sezonuna dayanıyor. O sene Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonluk için kıran kırana bir yarışa girmişti.

Ligin son maçında Galatasaray ile oynayan Ankaragücü, rakibine 8-0 yenildi.

Galatasaray, Beşiktaş ile 66 puanla aynı puanı paylaşsa da averajla şampiyon oldu.

8-0'lık maçın ardından Beşiktaş ve Ankaragücü arasında, büyük bir rekabet başladı ve bu rekabet hem saha içinde hem saha dışında devam etti.

Kaynak: AA