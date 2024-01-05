Ancelotti açıkladı: Arda Güler'e Real Madrid formasıyla ilk 11 şansı

Uzun bir sakatlık serüveni atlatan milli yıldız Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez ilk 11'e çıkabilir.

Ancelotti açıkladı: Arda Güler'e Real Madrid formasıyla ilk 11 şansı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in yarın kupa maçında sahaya ilk 11'de çıkabileceğini söyledi.

Ancelotti, İspanya Kral Kupası son 32 turunda yarın Arandina ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, milli futbolcuya şans verip vermeyeceğiyle ilgili soruya, "Arda Güler kendini daha iyi hissediyor, iyi gidiyor. Yarın ilk 11'de başlayabilir." yanıtını verdi.

El Montecillo Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

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