Anadolu Efes İsrail Ekipleriyle Karadağ'da Oynayacak

Anadolu Efes, EuroLeague'de İsrail ekipleriyle karşı karşı geleceği maçları Karadağ'da oynayacağını açıkladı.

EuroLeague’deki temsilcilerimizden Anadolu Efes’in Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv ile olan maçlarını güvenlik tedbirleri doğrultusunda Karadağ’d oynayacağı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv ile yapılacak karşılaşma ve 3 Ekim Cuma günü Hapoel IBI Tel Aviv ile gerçekleştirilecek müsabakanın güvenlik tedbirleri doğrultusunda Karadağ'ın başkenti Podgorica'da bulunan MTEL Moraca Spor Salonu'nda seyircili oynanacağı belirtildi.

Karadağ'a gidecek kombine sahiplerinin, kendilerine maç bileti sağlanması için 22 Eylül 2025 Pazartesi günü kadar kulüple iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

