Real Madrid'de İpler Kopma Noktasına Geldi! Dikkat Çeken Arda Güler Detayı

Real Madrid'de yeni sezonda harikalar yaratan Arda Güler, çok yakın arkadaşı Brahim Diaz'ın hayallerini suya düşürdü. Diaz'ın forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

Real Madrid’de Arda Güler ve yeni transfer Mastantuono yeni sezona iyi başlarken, Brahim Diaz’ın pabucu dama atıldı.

Faslı futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

Xabi Alonso döneminin parlayan ismi Arda Güler olurken Ancelotti’nin yedek kulübesine hapsettiği yıldız oyuncu ilk 11’in değişmez ismi haline geldi.

Arda’nın yükselişi Brahim Diaz’ın takımdaki değerini düşürdü.

Kendisine ilk 11'de yer bulma konusunda umudu kalmayan 26 yaşındaki futbolcunun, takımdan ayrılarak kendisine yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi.

