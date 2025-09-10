MHP'den Ali Koç'a Destek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de 13-14 Eylül’de yapılacak başkanlık seçimine kısa bir süre kala MHP cephesinden Fenerbahçe’nin mevcut başkanı Ali Koç’a flaş bir destek geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Fenerbahçe'nin 13-14 Eylül'de düzenlenecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi Ali Koç'a 'koşulsuz destek' mesajı verdi.

Koç’un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiği günden fotoğraf karesi paylaşan Yıldız, "Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır” açıklaması yaptı.

BİR DESTEK DE ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN

Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı da Ali Koç’a destek açıklaması yaparken, “Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi