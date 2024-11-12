Amrabat'ın Bu Başarısını Kimse Bilmiyor... Kanarya'nın Yıldızı Dünya Futbol Tarihine Geçti!

Fenerbahçe'nin İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'dan transfer ettiği Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat, Sivasspor karşılaşmasında skoru 3-0'a taşıyan golüyle futbol tarihine geçti. Amrabat'ın 23 metreden attığı şut, 131 kilometre hızla ağlarla buluşarak dünya futbolunun "en hızlı 20 şut" listesine girdi.

DAVID BECKHAM'I GEÇTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; 28 yaşındaki Amrabat'ın golü, İngiliz futbol efsanesi David Beckham'ın rekorunu da geride bıraktı. Beckham, 1996 yılında Manchester United formasıyla Derby'ye karşı 129.6 kilometre hızla attığı şutla hafızalara kazınmıştı. Amrabat ise bu hızla Beckham'ı geçerek listede 19'uncu sıraya yerleşti.

TUGAY KERİMOĞLU DA LİSTEDE

Dünya futbolunun en hızlı şutlarının sıralandığı listede, Türk futbolunun efsanelerinden Tugay Kerimoğlu da yer aldı. 2001 yılında Blackburn Rovers formasıyla Southampton'a karşı attığı 135.5 kilometre hızındaki golle 17. sırada yer alan Tugay, Türk futbol tarihine damga vurmuş isimlerden biri olarak anılmaya devam ediyor.

Kaynak: Sözcü