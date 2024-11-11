Eyüpspor'da Fatih Terim Sürprizi

Süper Lig’in 12. hafta maçında Adana Demirspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan maçta Eyüpspor rakibini 1-0 mağlup etti. Eyüpspor’a galibiyeti getiren golü 9’uncu dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

4’ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Adana Demirspor sahasından 22 puanla dönen Eyüpspor 4’üncü sıraya yerleşti. Adana Demirspor ise 2 puanla 19’uncu sırada kaldı.

FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Aslen Adanalı olan teknik direktör Fatih Terim de karşılaşmayı stattan izleyenler arasında yer aldı. Terim mücadelenin ardından İstanbul’a Eyüpspor kafilesi ile birlikte döndü. Terim yolculuk boyunca Arda Turan ve Caner Erkin gibi isimlerle sohbet ederken o anların fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı.