Amatör maçta ortalık karıştı, futbolcular birbirine girdi

1969 Bilecik Spor Kulübü - Çeşme Belediyespor maçında çıkan kavga sonrası saha içi karıştı. Maç bir süre durduktan sonra yeniden devam etti.

Son Güncelleme:
><

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 25. haftasında oynanan 1969 Bilecik Spor Kulübü - Çeşme Belediyespor maçının 65. dakikasında saha içi bir anda karışırken, futbolcular tekme tokat birbirlerine girdi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 25. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü ile İzmir temsilcisi Çeşme Belediyespor, İstasyon Sentetik Sahası'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma Çeşme Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, yaşanan bir pozisyon sonrası saha içi karıştı.

Olayların ardından maçın orta hakemi Yusuf Burak Özyüzer, 1969 Bilecik Spor Kulübü oyuncusu Berat İş ile Çeşme Belediyespor'dan Ersin Aslantoğ'a direkt kırmızı kart gösterdi. Çeşme Belediyespor'dan Emre Şahin ve Mehmet İncebacak'ın da kırmızı kart görmesi gerektiğini söyleyen 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyeti, maçın dördüncü hakemi Furkan Duman’a itiraz etti.

Bu tepkilere taraftarlar da katılırken, Duman yaşanan olaylarda başına cisim geldiğini belirterek, maçın orta hakemi Yusuf Burak Özyüzer'i yanına çağırdı. Özyüzer, bu olaydan sonra saha komiserine gerekli uyarılarda bulunarak, maça devam etti. Gergin geçen müsabaka Çeşme Belediyespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Futbol Hakem Kavga
Son Güncelleme:
Söylentiler doğru çıktı. NOW TV'nin iddialı dizisine apar topar final Söylentiler doğru çıktı. NOW TV'nin iddialı dizisine apar topar final
69 yıllık dev Türk şirketi iflas etti. Sektörden resmen çekilmiş oldu 69 yıllık dev Türk şirketi iflas etti. Sektörden resmen çekilmiş oldu
Eski hakemler açıkladı: Sivasspor-Fenerbahçe maçında VAR müdahalesi ile verilen penaltı doğru mu? Sivasspor-Fenerbahçe maçında VAR müdahalesi ile verilen penaltı doğru mu?
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı'dan Avrupa üçüncülüğü Milli yüzücü Sümeyye Boyacı'dan Avrupa üçüncülüğü
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li belediye, seçimi CHP kazanınca verdiği aracı geri aldı AKP'li belediye, seçimi CHP kazanınca verdiği aracı geri aldı
Ali Erbaş'ın Arapça soruyu Türkçeye çevirtmesi gündem oldu Ali Erbaş Arapça soruyu Türkçeye çevirtti
Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Furaye sessizliğini bozdu: "Travmalarla yeniden yüzleşmeye gücüm yok, babamın kim olduğunu bilmek istemiyorum" Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Furaye sessizliğini bozdu
Evleri ayırdılar: Oyuncu Aslı İnandık boşanıyor Evleri ayırdılar: 6 yıllık evlilik bitiyor
Bahçeli tepki gösterdi, Mehmet Şimşek yanıt verdi: İstismar edildi! Bahçeli tepki gösterdi, Şimşek yanıt verdi