Milli yüzücü Sümeyye Boyacı'dan Avrupa üçüncülüğü

Paralimpik Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’nin olimpik yüzme branşlarında ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Portekiz'in Madeira Adası Penteada Olimpik Yüzme Havuzları Kompleksi’nde düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda ay yıldızlı forma ile yüzen Boyacı, 45.06’lık derecesi ile 50 metre sırtüstü kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Boyacıyı tebrik eden EBB Başkanı Ayşe Ünlüce, “Avrupa üçüncüsü olan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'müzün sporcusu Sümeyye Boyacı’yı ve antrenörlerini kutluyor, bizlere her şampiyonada yaşattığı tarifsiz duygular için teşekkür ediyorum” dedi.







Kaynak: ANKA