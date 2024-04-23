Milli yüzücü Sümeyye Boyacı'dan Avrupa üçüncülüğü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik ve Spor Kulübü’nün Paralimpik Takımı milli yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda 45.06’lık derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı'dan Avrupa üçüncülüğü

Paralimpik Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’nin olimpik yüzme branşlarında ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Portekiz'in Madeira Adası Penteada Olimpik Yüzme Havuzları Kompleksi’nde düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda ay yıldızlı forma ile yüzen Boyacı, 45.06’lık derecesi ile 50 metre sırtüstü kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Boyacıyı tebrik eden EBB Başkanı Ayşe Ünlüce, “Avrupa üçüncüsü olan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'müzün sporcusu Sümeyye Boyacı’yı ve antrenörlerini kutluyor, bizlere her şampiyonada yaşattığı tarifsiz duygular için teşekkür ediyorum” dedi.



Kaynak: ANKA

Domatesle ilgili bilinmeyen gerçek. Yanına bile asla yaklaşmamalıymış... Domatesle ilgili bilinmeyen gerçek. Yanına bile asla yaklaşmamalıymış...
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Sivas maçı sonrası şampiyonluk yorumu: Galatasaray'a 'Şamp' diyebilirim Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Sivas maçı sonrası şampiyonluk yorumu
Duyguları okumak konusunda üstlerine yok. İşte zeka küpü 4 burç Duyguları okumak konusunda üstlerine yok. İşte zeka küpü 4 burç
Eski hakemler açıkladı: Sivasspor-Fenerbahçe maçında VAR müdahalesi ile verilen penaltı doğru mu? Sivasspor-Fenerbahçe maçında VAR müdahalesi ile verilen penaltı doğru mu?
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li belediye, seçimi CHP kazanınca verdiği aracı geri aldı AKP'li belediye, seçimi CHP kazanınca verdiği aracı geri aldı
Ali Erbaş'ın Arapça soruyu Türkçeye çevirtmesi gündem oldu Ali Erbaş Arapça soruyu Türkçeye çevirtti
Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Furaye sessizliğini bozdu: "Travmalarla yeniden yüzleşmeye gücüm yok, babamın kim olduğunu bilmek istemiyorum" Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Furaye sessizliğini bozdu
Evleri ayırdılar: Oyuncu Aslı İnandık boşanıyor Evleri ayırdılar: 6 yıllık evlilik bitiyor
Bahçeli tepki gösterdi, Mehmet Şimşek yanıt verdi: İstismar edildi! Bahçeli tepki gösterdi, Şimşek yanıt verdi