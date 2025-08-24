Altın Çocuk Kuzey Tunçelli Yine Dünya Şampiyonu Oldu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan 17 yaşındaki Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte altın madalya kazandı.

Romanya'nın Otopeni kasabasındaki organizasyonun son gününde erkekler 1500 metre serbest finali yapıldı. Kuzey, 14 dakika 48.81 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Kuzey, böylece 800 metrede olduğu gibi 1500 metre serbestte de 2'nci dünya gençler şampiyonluğuna ulaştı.

SPOR BAKANINDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Kuzey Tunçelli’yi yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Romanya’nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbestte 14:48.81’lik derecesiyle altın madalya kazanan milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli’yi tebrik ediyorum. Şampiyonadaki ikinci altın madalyasını elde eden milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Kuzey Tunçelli’nin başarılarının devamını diliyorum”

Kaynak: Haber Merkezi