Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'da transfer olan milli kaleci Altay Bayındır'ın yeni sezon performansı yine tartışma konusu oldu. Arsenal karşısında yediği golle ham İngiliz medyasından hem de taraftarlardan yoğun eleştiri alan Bayındır için karar verildi. Eleştirileri oklarının hedefindeydi. Manchester United'dan Altay Bayındır'a kara haber. Dünyası başına yıkıldı! İşte Altay Bayındır haberinin detayları...

İngiltere Premier Lig devi Manchester United forması terleten Altay Bayındır, gösterdiği performansla yine gündemde. Yediği basit gollerle sık sık gündeme gelen milli kaleci için flaş bir gelişme yaşandı. Takımdaki gidişatı sık sık eleştiri alan Altay Bayındır'a kara haber verildi.

Andre Onana'nın sakatlığında forma şansı bulan Altay Bayındır, yediği basit gollerle yine gündemde.

İNGİLİZ DEVİNDEN ALTAY BAYINDIR'A KARA HABER

Premier Lig'in ilk haftasında oynanan Arsenal maçında yediği goldeki hataylar, İngiliz spor basını tarafından adeta topa tutulan Altay Bayındır'ın geleceği merak konusu. Nitekim kırmızı-şeytanlar, 23 yaşındaki Senne Lammens’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRANSFER GİRİŞİMLERİNE BAŞLADILAR

Kırmızı Şeytanlar, kaleci hattını güçlendirmek için Antwerp’in genç file bekçisi Lammens’e 17 milyon sterlinlik yatırım yapıyor. Tom Heaton bir yıl daha takımda kalırken, ilk tercih André Onana olmaya devam edecek. Ancak Lammens’in gelişi, Altay Bayındır’ın Old Trafford’daki geleceğini ciddi biçimde belirsizleştirdi.

Altay'ın geleceği konusunda iki farklı iddia bulunuyor. Ben Jakobs'un haberine göre; Lammens gelse bile Altay Bayındır'ın en azından Ocak ayına kadar Old Trafford'da kalması muhtemel. Bu durum, Andre Onana'nın Kamerun formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda oynaması nedeniyle tatil sezonunu kaçıracak olmasından kaynaklanıyor.

İngiliz gazeteci Graeme Bailey, konuya ilişkin “Bayındır sezonun ilk maçına çıkmış olabilir ama geleceği hiç garanti değil. Lammens, Onana’ya ciddi bir rakip olarak getiriliyor. Bayındır için şimdiden yoğun şekilde yeni kulüp arayışları başladı. Oyuncunun aracıları çalışıyor. Bu bir kiralık transfer de olabilir” ifadelerini kullandı.

Ve Yılın İmzası Tamam! Vincent Aboubakar Süper Lig Devine Hayırlı Uğurlu OlsunVe Yılın İmzası Tamam! Vincent Aboubakar Süper Lig Devine Hayırlı Uğurlu OlsunSpor

