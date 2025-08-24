Galatasaray, Barış Alper'le İlgili Yol Haritasını Belirledi

Transfer edilip edilmeyeceği tartışılan Barış Alper Yılmaz konusunda Galatasaray'dan net açıklama geldi. Kararı, kulübün başkan vekili açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Barış Alper Yılmaz'la ilgili tartışmaya son noktayı koydu. Ajans 1905’e konuşan Kavukçu, Barış Alper Yılmaz’ı satmayacaklarını vurguladı.

Kavukçu açıklamasında "Barış Alper Yılmaz için 60 Milyon Euro bile verseler satmayı düşünmüyoruz! Bu rakama bile satma garantisi vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan, sarı kırmızılıların 60-70 milyon Euro karşılığında transfere izin vereceğini söylemişti. Maldan, "60-70 milyon Euro gibi bonservisler istenen bir oyuncu yıllık 2 milyon Euro maaş kazanır mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada Kayserispor’a konuk olacak Galatasaray’da Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz’ı maç kadrosuna almadı. Oyuncunun ne zamana kadar kadro dışında kalacağına yönetim karar verecek.

Kaynak: Ajans 1905

