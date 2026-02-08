Alperen Şengün Yeniden NBA Elitleri Arasında

Houston Rockets’ın milli yıldızı Alperen Şengün, sakatlık nedeniyle ayrılan bir oyuncunun yerine 2026 NBA All-Star Maçı Dünya Takımı’na seçildi. Bu, Şengün’ün kariyerindeki ikinci All-Star seçimi.

Son Güncelleme:
Alperen Şengün Yeniden NBA Elitleri Arasında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, bu sezon da NBA All-Star maçında yer almaya hak kazandı. Ligin sosyal medya hesaplarında yapılan duyuruya göre Şengün, sakatlanan Shai Gilgeous-Alexander’ın yerine 2026 NBA All-Star Maçı için Dünya Takımı kadrosuna dahil edildi.

Alperen Şengün Yeniden NBA Elitleri Arasında - Resim : 1

NBA Başkanı Adam Silver tarafından yapılan atamada, Şengün’ün 15 Şubat’ta Los Angeles’ta oynanacak All-Star maçında Dünya Takımı forması giyeceği kaydedildi. Bu sezon Rockets’ta etkili performansını sürdüren Şengün, ligde yıldız oyuncular arasında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Ayrıca Şengün, önceki NBA All-Star seçimine de katılarak tarihte All-Star’a seçilen ikinci Türk oyuncu unvanını elinde tutuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Alperen Şengün
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Icardi'ye LaLiga Yolu Göründü Icardi LaLiga Yolcusu
Galatasaray'dan Rize'de Net Galibiyet: Barış Alper Yıldızlaştı Galatasaray'dan Rize'de Net Galibiyet
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Depremi İçin Ürküten Senaryo! ‘Tehlike Büyük’ Dedi, O İlçeyi İşaret Etti İstanbul Depremi İçin Ürküten Senaryo! ‘Tehlike Büyük’ Dedi, O İlçeyi İşaret Etti
CHP'li Mesut Özarslan İstifa Etti... Kritik Özgür Özel İddiası CHP'li Mesut Özarslan İstifa Etti... Kritik Özgür Özel İddiası
Annesinin Cenazesinde Kardeşini Vurdu! Kan Donduran İfadesi Ortaya Çıktı Annesinin Cenazesinde Kardeşini Vurdu! Kan Donduran İfadesi Ortaya Çıktı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Çirkin Sözler! Skandal Paylaşıma Tutuklama Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Çirkin Sözler! Skandal Paylaşıma Tutuklama
YÖK’ten Radikal Karar: Üniversitede Staj Süresi Değişiyor YÖK’ten Radikal Karar: Üniversitede Staj Süresi Değişiyor