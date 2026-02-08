Alperen Şengün Yeniden NBA Elitleri Arasında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, bu sezon da NBA All-Star maçında yer almaya hak kazandı. Ligin sosyal medya hesaplarında yapılan duyuruya göre Şengün, sakatlanan Shai Gilgeous-Alexander’ın yerine 2026 NBA All-Star Maçı için Dünya Takımı kadrosuna dahil edildi.

NBA Başkanı Adam Silver tarafından yapılan atamada, Şengün’ün 15 Şubat’ta Los Angeles’ta oynanacak All-Star maçında Dünya Takımı forması giyeceği kaydedildi. Bu sezon Rockets’ta etkili performansını sürdüren Şengün, ligde yıldız oyuncular arasında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Ayrıca Şengün, önceki NBA All-Star seçimine de katılarak tarihte All-Star’a seçilen ikinci Türk oyuncu unvanını elinde tutuyor.

Kaynak: Haber Merkezi