Galatasaray'dan Rize'de Net Galibiyet: Barış Alper Yıldızlaştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray oyunun kontrolünü baştan sona elinde tuttu. 19. dakikada Noa Lang’ın ortasında Barış Alper Yılmaz’ın kafa golüyle öne geçen konuk ekip, ikinci yarıda Yunus Akgün (62) ve Osimhen’in (73) golleriyle farkı açtı.

NOA LANG DA FARKINI KONUŞTURDU

Barış Alper Yılmaz bir gol bir asistle maçın yıldızı olurken, yeni transfer Noa Lang iki asistlik performansıyla dikkat çekti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 52’ye yükseltti. Beş maçtır kazanamayan Rizespor ise 20 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Eyüpspor’u ağırlayacak, Rizespor ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.