Icardi'ye LaLiga Yolu Göründü

Galatasaray’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için Real Betis’in devreye girdiği öğrenildi. Yıldız golcünün LaLiga’da oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için Avrupa’dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İspanyol basını, Arjantinli golcüye Real Betis’in ciddi şekilde talip olduğunu yazdı. NTV Spor'un Fichajes'ten aktardığına göre LaLiga ekibi, Icardi’yi yaz transfer döneminin kilit hamlelerinden biri olarak görüyor. Real Betis yönetiminin resmi adım atmadan önce kapsamlı bir değerlendirme süreci yürüteceği belirtilirken, yıldız futbolcunun da İspanya’da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

EN DİKKAT ÇEKİCİ HAMLE OLARAK GÖRÜLÜYOR

Haberde, transferin gerçekleşmesi halinde bunun kulüp adına yaz döneminin en dikkat çekici hamlelerinden biri olacağı vurgulandı. Icardi’nin olası bir transferle birlikte Real Betis’in yeni hücum yapılanmasının merkezinde yer alabileceği ifade edildi. Galatasaray cephesinde ise henüz sözleşme yenileme konusunda resmi bir gelişme yaşanmadı.

