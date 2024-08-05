Alper Potuk, Yeni Takımıyla Herkesi Şaşırttı

Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Alper Potuk, TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor ile anlaşmaya vardı.

Alper Potuk, Yeni Takımıyla Herkesi Şaşırttı

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Elazığspor, bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve son olarak Kuzey Makedonya 1. Lig ekibi Gostivar’da forma giyen 34 yaşındaki orta saha ile anlaşma sağladı.

Çimentaş Elazığspor, dış transferde yıldız isimlerle anlaşma zemini arıyor. Kerim Frei transferinde mutlu sona ulaşan bordo-beyazlı ekip, Türk futbolunun yakından tanıdığı eski Fenerbahçeli Alper Potuk’la da anlaşmak üzere. Son olarak Kuzey Makedonya 1. Lig ekibi Gostivar’da forma giyen 34 yaşındaki yıldız 2009 yılında Eskişehirspor’la ismini Türk futboluna duyurdu.

Daha sonra Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formaları giyen Alper Potuk, geçtiğimiz sezon Makedonya’da 27 maça çıkarak 7 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Merkez 10 numara mevkiinin yanı sıra kanatlarda da forma giyen 34 yaşındaki yıldız oyuncu 299’u süper lig olmak üzere 446 resmi maçta 33 gol, 56 asistle oynadı. Alper Potuk 16 kez de A Milli takımının formasını giydi.

Kerim Frei’nin ardından adından söz ettirecek bir isimle daha anlaşmak üzere bordo-beyazlı ekip, Elazığ’a davet ettiği oyuncuyla maddi konularda uzlaştığı takdirde resmi sözleşme imzalayacak.

Olimpiyat Rekoru Kıran Duplantis, Yusuf Dikeç Pozu Verdi Dünya Rekortmeninden 'Yusuf Dikeç Pozu'
50 Bin TL Sermayeyle Gazeteciliği Bıraktı, O İşe Yöneldi: Şimdi Paraya Para Demiyor, Şirket Müdürlerinden Daha Çok Kazanıyor! 50 Bin TL Sermayeyle Gazeteciliği Bıraktı, O İşe Yöneldi: Şimdi Paraya Para Demiyor
Eylül Ayında Paraya Para Demeyecek 3 Burç! Cepleri Parayla Dolacak Eylül Ayında Paraya Para Demeyecek 3 Burç! Cepleri Parayla Dolacak
Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris'te Repesaj Maçına Çıkıyor Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris'te Repesaj Maçına Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Normalde Sağlığa Çok Faydalı Olan Karpuz O Saatte Tüketilirse Vücudu Altüst Ediyor! Normalde Sağlığa Çok Faydalı Olan Karpuz O Saatte Tüketilirse Vücudu Altüst Ediyor!
6 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Maç Programı: Bugün Hangi Türk Sporcular Olimpiyatlarda Yarışacak, Ne Zaman, Saat Kaçta? Bugün Hangi Türk Sporcular Yarışacak?
İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddeti: Gözaltı Sayısı 378’e Yükseldi İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddeti: Gözaltı Sayısı 378’e Yükseldi
İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.