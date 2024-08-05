Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris'te Repesaj Maçına Çıkıyor

Milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Polonyalı rakibi Wiktoria Cholu ile repesaj maçına çıkıyor.

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Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris'te Repesaj Maçına Çıkıyor

2023 Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda altın madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Polonyalı Wiktoria Cholu ile repesaj maçına çıkacak.

Sabah seansında mindere çıkan milli güreşçi Çavuşoğlu, Amerikalı Amit Elor karşısında 8-2’lik skorla maçı kaybetti. Amerikalı Amit Elor’un Koreli sporcuyu 10-0 teknik üstünlükle yenerek finale çıkması sonucunda Buse Tosun Çavuşoğlu, repesaj hakkı elde etti. Milli sporcu yarın sabah bronz madalya maçına çıkabilmek için repesajda, Polonyalı Wiktoria Cholu ile mücadele edecek.

Kaynak: DHA

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2024 Paris Olimpiyatları
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