Alman Devi Uğurcan'ı İstiyor! 30 Milyon Euro Masada

Uğurcan Çakır için Alman devi Bayern Münih, 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray'ın bu teklife sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Alman Devi Uğurcan'ı İstiyor! 30 Milyon Euro Masada
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uğurcan Çakır için Avrupa’dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Alman basınına yansıyan haberlere göre Bundesliga ekibi Bayern Münih, deneyimli kaleci için 30 milyon euroyu bulan bir teklif hazırlığında.

Alman Devi Uğurcan'ı İstiyor! 30 Milyon Euro Masada - Resim : 1

Sezon başında Galatasaray’a transfer olan 30 yaşındaki file bekçisinin performansı Avrupa kulüplerinin radarına girerken, Bayern Münih’in oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öne sürüldü.

GALATASARAY SICAK BAKMIYOR

İddialara göre Alman devinin ilk etapta 30 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edilirken, Galatasaray yönetiminin bu rakama sıcak bakmasının zor olduğu konuşuluyor. Uğurcan Çakır bu sezon Galatasaray formasıyla 34 maçta görev yaparken 11 karşılaşmada kalesini gole kapattı, 37 gol yedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Uğurcan Çakır
İşte Galatasaray-Kocaelispor Maçının 11'leri İşte Galatasaray-Kocaelispor Maçının 11'leri
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe Muriqi İçin Kesenin Ağzını Açtı Fenerbahçe Muriqi İçin Kesenin Ağzını Açtı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması... 17 Kişi Adli Tıp’ta Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması... 17 Kişi Adli Tıp’ta
İşçi Servisi Şarampole Devrildi: 2 Can Kaybı, 10 Yaralı İşçi Servisi Şarampole Devrildi
Orta Doğu Yine Diken Üstünde! ABD Abluka İçin Saat Verdi ABD Abluka İçin Saat Verdi
Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçları Belli Oldu: Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman... Ünlülerin Test Sonuçları Belli Oldu
Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha! İstanbul'da Mekanlara Polis Baskını: Gözaltındaki 17 İsim Belli Oldu Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha