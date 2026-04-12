Alman Devi Uğurcan'ı İstiyor! 30 Milyon Euro Masada

Uğurcan Çakır için Avrupa’dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Alman basınına yansıyan haberlere göre Bundesliga ekibi Bayern Münih, deneyimli kaleci için 30 milyon euroyu bulan bir teklif hazırlığında.

Sezon başında Galatasaray’a transfer olan 30 yaşındaki file bekçisinin performansı Avrupa kulüplerinin radarına girerken, Bayern Münih’in oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öne sürüldü.

GALATASARAY SICAK BAKMIYOR

İddialara göre Alman devinin ilk etapta 30 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edilirken, Galatasaray yönetiminin bu rakama sıcak bakmasının zor olduğu konuşuluyor. Uğurcan Çakır bu sezon Galatasaray formasıyla 34 maçta görev yaparken 11 karşılaşmada kalesini gole kapattı, 37 gol yedi.

