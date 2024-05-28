Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a hodri meydan: Televizyonda konuşalım

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan seçimli kongre öncesi, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, yaptıkları karşılıklı açıklamalarla birbirleri hakkında sert ifadeler kullanmaya devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çarpıcı bir hamle geldi.

Ali Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım'ı bir televizyon kanalında yüz yüze konuşmaya davet etti.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Sayın Aziz Yıldırım'ı, şahsıma yönelik iddiaları üzerine yüz yüze bir TV kanalında konuşmaya davet ediyorum" dedi.

"YÜZÜME SÖYLEMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOKTUR"

Açıklamalarına devam eden Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur. Aslolanın Fenerbahçe olmasından hareketle değerli camiamızın da bunu hak ettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Koç ayrıca, "Kendisinin bu davetimi kabul etmesi halinde, bu adımın Fenerbahçe demokrasisi adına çok kıymetli olacağını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.