Fenerbahçe'de yaprak dökümü: 8 isim daha veda ediyor

Süper Lig'i 99 puan toplayarak 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Kongresi önümüzdeki hafta yapılacak olan sarı-lacıvertli kulüpte başkanlık seçiminin yanı sıra, transfer gündeminde de hareketlilik hakim.

Sarı Kanaryalar'da sözleşmesi sona eren Joshua King ile yollar ayrıldı. Norveçli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.Leonardo Bonucci kariyerini noktaladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sarı lacivertlilerde kaçan şampiyonluğun ardından yaprak dökümü yaşanacak. Devre arasında Karagümrük'ten kiralanan tecrübeli golcü Serdar Dursun ile sezon başında Atletico'dan kiralanan Çağlar Söyüncü kulüplerine geri dönecek.

KENT, ZAJS, PERES VE SERDAR AZİZ TAKIMA VEDA EDİYOR

Sözleşmeleri devam etmesine rağmen Ryan Kent, Miha Zajc, Luan Peres ve Serdar Aziz ile de vedalaşılacak.

BATSHUAYİ VE MERT HAKAN YANDAŞ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bunların yanı sıra sözleşmeleri biten Michy Batshuayi ile Mert Hakan Yandaş’ın durumu yapılacak görüşmeler sonrası netlik kazanacak.

FERDİ VE SZYMANSKİ İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski’ye gelen tekliflerin değerlendirilmesi, Dzeko’nun da kariyerine Arap yarımadasında devam etmesi bekleniyor.

KİRALIK İSİMLER GERİ DÖNÜYOR

Kiralık sözleşmelerini tamamlayıp geri dönecek Joao Pedro, Miguel Crespo, Samet Akaydın, Omar Fayed, Emre Mor, Emir Ortakaya, Bartuğ Elmaz, Umut Nayir, Tiago Çukur ve Jin Ho Ho da takımda düşünülmüyor.