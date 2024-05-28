Alex, imza için Türkiye'ye geliyor

Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından yeni sezon için Alex de Souza ile anlaştı.

Brezilyalı teknik direktör ,imza atmak için Antalya'ya geliyor.

Alex'i taşıyan uçak saat 21.00'de Antalya Havalimanı'na inecek.

ALEX DE SOUZA'NIN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Antalyaspor, 46 yaşındaki çalıştırıcı için perşembe günü imza töreni düzenleyecek.

Teknik direktörlük kariyerine 3 sene önce başlayan Alex, son olarak Brezilya 2. Lig takımı Avai'de görev yapmıştı.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe formasıyla Türk futboluna damga vuran Brezilyalı, 8 yıl oynadığı sarı lacivertlilerde 317 gol katkısı yapıp, 3 şampiyonluk kazanmıştı.